Трое пакистанских военных погибли в перестрелке на границе с Индией

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Трое пакистанских военных были убиты в результате перестрелки с индийскими солдатами на линии контроля в штате Джамму и Кашмир.

По словам военного источника телеканала NDTV, столкновение возникло после того, как Индия ответила на обстрелы своей территории со стороны Пакистана.

Перестрелки на линии контроля не прекращаются с конца 2014 года. В ночь с 30 на 31 декабря там были убиты один индийский и четверо пакистанских военных.

Ранее министерство внутренних дел Индии обвинило Пакистан в 152 случаях нарушения режима прекращения огня на линии контроля с января по октябрь 2014 года и отметило активизацию боевых действий со стороны пакистанских военных.

Report со ссылкой на ТАСС напоминает, что линия контроля разделяет армии Индии и Пакистана и не признана юридически как граница между странами. После раздела Британской Индии в 1947 году страны пережили три войны: в 1947-1949 годах, 1965 и 1971 году. Обстановка в регионе относительно стабилизировалась в 2003 после заключения соглашения о прекращении огня.