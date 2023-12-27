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Трое израильских военных погибли в ходе боевых действий в Газе

Трое израильских военных погибли в ходе боевых действий в Газе Трое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли и пятеро получили тяжелые ранения в ходе боевых действий в секторе Газа.
Другие страны
27 декабря 2023 г. 08:06
Трое израильских военных погибли в ходе боевых действий в Газе

Трое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли и пятеро получили тяжелые ранения в ходе боевых действий в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на газету Yedioth Ahronoth, 33-летний старший сержант Маор Лави был убит в бою в центральной части Газы, 26-летний майор Шай Шамриз и 26-летний капитан Шауль Гринглик погибли на севере анклава. Еще пятеро военнослужащих были тяжело ранены и доставлены в израильские госпитали.

По данным армейской пресс-службы, количество погибших военнослужащих с момента начала сухопутной операции Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа достигло 161. Общее число жертв среди израильских военных с начала нового обострения палестино-израильского конфликта составило 495.

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Версия на английском языке 3 more troops killed in battles in Gaza
Версия на азербайджанском языке İsrailin HƏMAS-a qarşı əməliyyatlarında ölən hərbçilərinin sayı 161-ə çatıb

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