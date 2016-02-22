​Трое боевиков были уничтожены в перестрелке в Кашмире на севере Индии

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Трое боевиков убиты в результате перестрелки в городе Пампоре в штате Джамму и Кашмир на севере Индии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее группа боевиков напала на военный конвой, а затем укрылась в институте развития предпринимательства штата Джамму и Кашмир в городе Пампоре. В результате перестрелки погибли шесть военнослужащих. Стрельба продолжалась около двух дней.

"Службы безопасности ликвидировали троих боевиков в институте развития предпринимательства в штате Джамму и Кашмир, обнаружены их тела. Перестрелка прекратилась, идет обыск помещений многоэтажного здания для обнаружения, есть ли там скрывающиеся боевики", - сказал представитель полиции.

В результате перестрелки около 120 человек были эвакуированы из института. Предположительно, нападение совершили боевики из группировки "Лашкаре-Таиба".