Трое американских моряков пропали без вести у берегов Мексики

В Береговой охране США заявили, что три человека, находившиеся на борту парусника Ocean Bound, пропали без вести.

В Береговой охране США заявили, что три человека, находившиеся на борту парусника Ocean Bound, пропали без вести.

Как передает Report , об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

В публикации отмечается, что моряки покинули город Масатлан в Мексике и направлялись в Сан-Диего, а по пути должны были остановиться за провизией в мексиканском Кабо Сан Лукас. В ведомстве заявили, что нет никаких записей, что трое человек добрались до места назначения.

В Береговой охране США подчеркнули, что представители ВМС Мексики содействуют поискам моряков.

В ведомстве также рассказали, что координаторы поисково-спасательных работ связались с пристанями по всей Бахе, а по радио были переданы срочные информационные сообщения с просьбой ко всем морякам следить за пропавшими без вести людьми и судном.