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Триполи подвергся ракетному обстрелу, есть жертвы - ВИДЕО

Триполи подвергся ракетному обстрелу, есть жертвы

Несколько ракет были выпущены во вторник вечером по столице Ливии, городу Триполи.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его данным, не менее семи мощных взрывов были слышны в городе. В некоторых районах виден густой дым.

По данным Libya Observer, жертвами ракетной атаки стали 4 человека, ещё 23 человека пострадали.

Напомним, что по меньшей мере 18,25 тыс человек были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, начавшихся на прошлой неделе на юге Триполи в Ливии.

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