Триполи подвергся ракетному обстрелу, есть жертвы - ВИДЕО

Несколько ракет были выпущены во вторник вечером по столице Ливии, городу Триполи.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его данным, не менее семи мощных взрывов были слышны в городе. В некоторых районах виден густой дым.

По данным Libya Observer, жертвами ракетной атаки стали 4 человека, ещё 23 человека пострадали.

Напомним, что по меньшей мере 18,25 тыс человек были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, начавшихся на прошлой неделе на юге Триполи в Ливии.