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    Тринадцать человек погибли в ДТП с участием автобуса в Индии

    Шесть жертв ДТП погибли на месте, еще семеро скончались в госпитале

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 13 человек погибли в ДТП с участием автобуса в штате Трипура на востоке Индии, еще 16 человек получили травмы разной степени тяжести, сообщает Report со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Инцидент произошел в 80 километрах от города Трипура, который является столицей одноименной провинции. Водитель потерял управление транспортным средством после того, как у автобуса лопнуло колесо, после этого он упал в водоем.

    По данным местной полиции, шесть жертв ДТП погибли на месте, еще семеро скончались в госпитале.

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