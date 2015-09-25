Тридцать конвенций ратифицируют страны в штаб-квартире ООН на следующей неделе

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Не менее 30 международных конвенций, в том числе по правам ребенка и инвалидов, ратифицируют государства в штаб-квартире ООН на следующей неделе. Об этом сообщил в четверг журналистам глава отдела по конвенциям Управления по правовым вопросам всемирной организации Сантьяго Вильяпандо, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Он напомнил о том, что общеполитическая дискуссия Генеральной Ассамблеи традиционно используется странами для передачи ратификационных грамот генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну. В этом году на проведение таких официальных церемоний отведено 4 дня - с 28 сентября по 1 октября.

"На данный момент у нас запланировано около 30 церемоний, но, как правило, мы получаем множество дополнительных запросов в последние дни (перед началом общеполитической дискуссии)", - сказал Вильяпандо, отвечая на вопрос ТАСС. Он отметил, что в прошлом году страны-члены ООН ратифицировали около 80 конвенций и международных соглашений, а в 2013 году - около 110. "Конечно, этот год особенно нагруженный для делегаций, поэтому мы ожидаем меньше (церемоний), чем обычно", - сообщил Вильяпандо.

По его словам, будут ратифицированы Конвенции о правах инвалидов, Международный договор о торговле оружием, Конвенция по правам ребенка, а также ряд менее известных соглашений, таких, как Минаматская конвенция по ртути и Конвенция о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности. Он не стал перечислять страны, которые планируют присоединиться к этим документам, однако отметил, что это "ряд государств из нескольких регионов мира". В частной беседе с корр. ТАСС он уточнил, что среди них не значится Россия