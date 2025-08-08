Тридцать человек пострадали при аварии поезда на юге Ирана

Тридцать человек пострадали в результате схода поезда с рельсов на железнодорожной линии Керман–Заранд на юго-востоке Ирана.

"Тридцать человек получили ранения, когда поезд сошел с рельсов на железнодорожном пути Керман-Заранд",- сообщил Бабак Махмуди, глава Организации помощи и спасения Общества Красного Полумесяца.

В заявлении отдела по связям с общественностью национального железнодорожного органа, говорится, что после "своевременного прибытия железнодорожного технического персонала и служб спасения все пассажиры благополучно покинули поезд".

В поезде было 450 пассажиров. Сведений о погибших пока нет.

Напомним, что в июне 2022 года 21 человек погиб и десятки получили ранения, когда поезд сошел с рельсов недалеко от города Табас в центральном Иране после столкновения с экскаватором, находившимся рядом с путями.

В 2016 году на севере Ирана столкнулись и загорелись два поезда, в результате чего погибло 44 человека и десятки получили ранения