Тридцать человек пострадали при аварии поезда на юге Ирана

8 августа 2025 г. 13:24
Тридцать человек пострадали при аварии поезда на юге Ирана

Тридцать человек пострадали в результате схода поезда с рельсов на железнодорожной линии Керман–Заранд на юго-востоке Ирана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

"Тридцать человек получили ранения, когда поезд сошел с рельсов на железнодорожном пути Керман-Заранд",- сообщил Бабак Махмуди, глава Организации помощи и спасения Общества Красного Полумесяца.

В заявлении отдела по связям с общественностью национального железнодорожного органа, говорится, что после "своевременного прибытия железнодорожного технического персонала и служб спасения все пассажиры благополучно покинули поезд".

В поезде было 450 пассажиров. Сведений о погибших пока нет.

Напомним, что в июне 2022 года 21 человек погиб и десятки получили ранения, когда поезд сошел с рельсов недалеко от города Табас в центральном Иране после столкновения с экскаватором, находившимся рядом с путями.

В 2016 году на севере Ирана столкнулись и загорелись два поезда, в результате чего погибло 44 человека и десятки получили ранения

Версия на английском языке 30 injured as train derails in Iran's south
Версия на азербайджанском языке İranda sərnişin qatarı aşması nəticəsində 30 nəfər xəsarət alıb

