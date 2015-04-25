Восемь человек погибли при сходе лавины на Эвересте - ОБНОВЛЕНО

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Лавина, спровоцированная мощным землетрясением в Непале, накрыла часть лагеря альпинистов на Эвересте, погибли восемь человек, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Часть лагеря оказалась погребенной под лавиной, восемь человек погибли", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на представителя министерства по туризму Непала.



Первая новость опубликована в 15:18

Тридцать человек получили ранения на Эвересте в результате лавины, спровоцированной сильным землетрясением в Непале, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Тридцать человек получили травмы в горах в районе между ледопадом Кхумбу и лагерем альпинистов", - говорится в сообщении агентства Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя Непальской горной ассоциации NMA Анга Тшеринга.

Ледопад Кхумбу расположен на южном склоне Эвереста.

Землетрясение магнитудой 7,9 произошло утром в субботу в Непале. Толчки были зафиксированы в 06:11 по времени UTC (09:11 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 82 километрах к северо-западу от Катманду. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров.