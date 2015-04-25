 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Восемь человек погибли при сходе лавины на Эвересте - ОБНОВЛЕНО

    Снежную лавину спровоцировало землетрясение в Непале

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Лавина, спровоцированная мощным землетрясением в Непале, накрыла часть лагеря альпинистов на Эвересте, погибли восемь человек, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Часть лагеря оказалась погребенной под лавиной, восемь человек погибли", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на представителя министерства по туризму Непала.

    Первая новость опубликована в 15:18

    Тридцать человек получили ранения на Эвересте в результате лавины, спровоцированной сильным землетрясением в Непале, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Тридцать человек получили травмы в горах в районе между ледопадом Кхумбу и лагерем альпинистов", - говорится в сообщении агентства Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя Непальской горной ассоциации NMA Анга Тшеринга.

    Ледопад Кхумбу расположен на южном склоне Эвереста.

    Землетрясение магнитудой 7,9 произошло утром в субботу в Непале. Толчки были зафиксированы в 06:11 по времени UTC (09:11 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 82 километрах к северо-западу от Катманду. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi