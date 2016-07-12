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    Международный арбитражный суд: Китай не имеет прав на спорные острова в Южно-Китайском море

    Сразу несколько стран претендуют на острова со значительными запасами углеводородов

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Постоянная палата третейского суда в Гааге вынесла решение по поводу притязаний Китая на спорные острова в Южно-Китайском море.

    Как сообщает Report со ссылкой на мировые СМИ, согласно решению международного арбитражного суда, Китай не имеет "исторического права" на спорные территории в Южно-Китайском море.

    Отметим, что Пекин уже несколько десятилетий ведет спор с некоторыми странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо).

    В спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. 

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