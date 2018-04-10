Трибунал в Египте предварительно приговорил к казни 36 экстремистов

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Военный трибунал Египта вынес во вторник смертный приговор 36 обвиняемым в нападении на коптские церкви в 2016 и 2017 годах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило египетское государственное издание "Аль-Ахбар".

Согласно египетскому закону, для вынесения окончательного вердикта суд должен получить заключение муфтия Египта.

По информации "Аль-Ахбар", окончательный приговор будет объявлен 15 мая.

Всего по данному дело проходит 48 человек. Они обвиняются в принадлежности к египетским ячейкам террористической группировки "Исламское государство" и организации и осуществлении нападений на египетские церкви.