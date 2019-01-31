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    Три журналиста испанского информагентства задержаны в Венесуэле

    © Reuters

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/  Испанское информагентство EFE сообщило о задержании в Венесуэле трех своих корреспондентов, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    "Венесуэльские власти задержали трех журналистов из агентства EFE в Каракасе", - говорится в Twitter агентства.

    Ранее агентство заявило о пропаже своего колумбийского фотокорреспондента Леонардо Муньоса. Он находился в Каракасе, откуда освещал кризис в Венесуэле. Вместе с ним пропал его венесуэльский водитель Хосе Салас.

    Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас предупредил иностранных журналистов о необходимости получения аккредитации для работы в стране.

    Ранее также сообщалось о задержании в Венесуэле нескольких журналистов.

    В частности, журналисты национального телевидения Чили (TVN) Родриго Перес и Гонсало Бараона были задержаны во время репортажа в окрестностях президентского дворца Мирафлорес. В скором времени они были депортированы из страны.

    Вместе с ними были задержаны их венесуэльские коллеги Маикер Ириарте и Ана Родригес.

    Кроме того, в Каракасе были задержаны два французских журналиста программы Quotidien канала TF1.

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