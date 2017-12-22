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    Три женщины погибли в результате стрельбы в США

    Они погибли в результате стрельбы, которую устроили грабители

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Три женщины погибли в результате стрельбы, которую устроили грабители, ворвавшиеся в их дом в американском городе Сент-Луис, штат Миссури.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    По имеющимся данным, женщины пытались скрыться от грабителей в момент нападения.

    После инцидента никто задержан не был.

    Ранее в американском Кливленде произошла стрельба, в результате которой погиб один подросток и ещё пятеро получили ранения.

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