Три женщины погибли в результате стрельбы в США

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Три женщины погибли в результате стрельбы, которую устроили грабители, ворвавшиеся в их дом в американском городе Сент-Луис, штат Миссури.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

По имеющимся данным, женщины пытались скрыться от грабителей в момент нападения.

После инцидента никто задержан не был.

Ранее в американском Кливленде произошла стрельба, в результате которой погиб один подросток и ещё пятеро получили ранения.