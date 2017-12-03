Три туриста погибли при сходе лавин в горах Франции

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Три туриста погибли в результате схода снежных лавин в горах департамента Изер на юго-востоке Франции.

Как передает Report, об этом передает в воскресенье, 3 декабря, телеканал BFM.

Поиски первого из туристов, отправившегося на лыжную прогулку в районе горы Дан-де-Кроль, велись со 2 декабря после сообщения его супруги горной жандармерии. В воскресенье утром он был найден у подножия этой горы, засыпанный сошедшей с ее склонов снежной лавиной.

Двое других пропавших туристов были обнаружены у подножия горы Гран-Сом. Причиной их гибели также стала лавина.

В настоящее время оранжевый уровень погодной опасности действует в десяти французских регионах.