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    Три туриста погибли при сходе лавин в горах Франции

    В настоящее время оранжевый уровень погодной опасности действует в десяти французских регионах

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Три туриста погибли в результате схода снежных лавин в горах департамента Изер на юго-востоке Франции.

    Как передает Report, об этом передает в воскресенье, 3 декабря, телеканал BFM.

    Поиски первого из туристов, отправившегося на лыжную прогулку в районе горы Дан-де-Кроль, велись со 2 декабря после сообщения его супруги горной жандармерии. В воскресенье утром он был найден у подножия этой горы, засыпанный сошедшей с ее склонов снежной лавиной.

    Двое других пропавших туристов были обнаружены у подножия горы Гран-Сом. Причиной их гибели также стала лавина.

    В настоящее время оранжевый уровень погодной опасности действует в десяти французских регионах.

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