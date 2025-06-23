Три танкера отклонились от курса на Ормузский пролив из-за опасений его закрытия

Три пустых танкера для перевозки нефти и химикатов отклонились от Ормузского пролива и изменили курс на фоне растущей неопределенности относительно того, закроет ли Иран пролив в ответ на авиаудары США по ядерным объектам Тегерана.

Три пустых танкера для перевозки нефти и химикатов отклонились от Ормузского пролива и изменили курс на фоне растущей неопределенности относительно того, закроет ли Иран пролив в ответ на авиаудары США по ядерным объектам Тегерана.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении интернет-сервиса по отслеживанию передвижения судов Marine Traffic.

"Танкеры Marie C и Red Ruby, которые находились в балласте, а не перевозили груз и ранее направлялись к проливу, бросили якорь недалеко от Фуджейры у побережья ОАЭ", - сказано в сообщении.

Японские компании Nippon Yusen и Mitsui OSK Lines заявили, что они проинструктировали свои суда сократить время нахождения в заливе, поскольку они продолжают проходить через Ормуз.