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Три танкера отклонились от курса на Ормузский пролив из-за опасений его закрытия

Три танкера отклонились от курса на Ормузский пролив из-за опасений его закрытия Три пустых танкера для перевозки нефти и химикатов отклонились от Ормузского пролива и изменили курс на фоне растущей неопределенности относительно того, закроет ли Иран пролив в ответ на авиаудары США по ядерным объектам Тегерана.
Другие страны
23 июня 2025 г. 16:06
Три танкера отклонились от курса на Ормузский пролив из-за опасений его закрытия

Три пустых танкера для перевозки нефти и химикатов отклонились от Ормузского пролива и изменили курс на фоне растущей неопределенности относительно того, закроет ли Иран пролив в ответ на авиаудары США по ядерным объектам Тегерана.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении интернет-сервиса по отслеживанию передвижения судов Marine Traffic.

"Танкеры Marie C и Red Ruby, которые находились в балласте, а не перевозили груз и ранее направлялись к проливу, бросили якорь недалеко от Фуджейры у побережья ОАЭ", - сказано в сообщении.

Японские компании Nippon Yusen и Mitsui OSK Lines заявили, что они проинструктировали свои суда сократить время нахождения в заливе, поскольку они продолжают проходить через Ормуз.

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Версия на азербайджанском языке Hörmüz boğazının bağlanması ehtimalı səbəbindən üç gəmi istiqamətini dəyişib
Версия на английском языке Three tankers divert from Strait of Hormuz amid closure fears

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