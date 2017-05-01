The Telegraph: Три сотни граждан Великобритании занимают высокие посты в группировке ИГ

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Порядка 300 граждан Великобритании занимают высокие посты в террористической группировке "Исламское государство" (ИГ). Как передает Report, об этом британскому изданию The Telegraph сообщил бывший боевик Стефан Аристиду.

По словам 23-летного бывшего члена группировки, три сотни британцев в Сирии и Ираке являются не просто рядовыми боевиками, но и "отвечают за средства массовой информации и пропаганду", и могут угрожать Великобритании. Стефан Аристиду переехал в Сирию, но в апреле 2015 года он решил вернуться в Великобританию после ссоры с "руководством" "Исламского государства". Аристиду описывает жизнь среди боевиков "как тюрьму": "Некоторые хотят остаться, но есть и те, кто хочет уйти. С каждым годом конфликт усиливается, и в группе появляются расколы".