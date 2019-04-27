​Три ребенка пострадали при стрельбе в Оклахоме

Не менее трех детей получили ранения в результате стрельбы, которую полицейский открыл по автомобилю мужчины, подозреваемого в ограблении ресторана в штате Оклахома.

Об этом сообщает агентство Associated Press (AP), передает Report со ссылкой на ТАСС.

Преследуемым полицией оказался 21-летний Уильям Смит, в машине которого находились четверо детей. Он, как отмечает AP, получил легкие ранения и после осмотра врачей был заключен под стражу в штате Техас, который граничит с Оклахомой.

Информации о состоянии здоровья детей, а также о том, кем они приходились задержанному пока не поступало. Также остается непонятным, что спровоцировало стрельбу и производились ли выстрелы Смитом.