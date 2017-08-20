Три платформы сирийской оппозиции в понедельник обсудят судьбу Асада

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Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Все три платформы сирийской оппозиции — эр-риядская, каирская и московская — начнут переговоры в понедельник, 21 августа, в Эр-Рияде и затронут тему своего отношения к роли президента Башара Асада в будущем Сирии, как сообщает Report об этом заявил РИА Новости глава делегации каирской платформы Фирас аль-Халиди.

Оппозиция призывает к отставке Асада с начала сирийского кризиса в 2011 году. Встреча в Эр-Рияде проводится по инициативе Высшего комитета по переговорам (ВКП), чтобы оппозиционеры пришли к общим позициям перед переговорами в Женеве в сентябре. Встречу планировалось начать в воскресенье.

"Ведутся подготовительные встречи, но основные еще не начались, потому что мы ждем прибытия московской платформы", — заявил аль-Халиди. По его словам, платформа "Москва" прилетит в воскресенье вечером.

Аль-Халиди отметил, что переговоры будут исходить из резолюции 2254 СБ ООН, в которой прописывались основы сирийского урегулирования, и призваны "объединить ряды оппозиции".

Он отметил, что позиция по роли Асада будет затронута. "Мы пока не дошли до этой дискуссии. Позиция будет результатом обсуждения, и мы ее объявим", — заявил аль-Халиди.