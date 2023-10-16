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Три партии Словакии подписали соглашение о создании правительственной коалиции

Три партии Словакии подписали соглашение о создании правительственной коалиции Лидеры партий "Направление - социальная демократия", "Голос - социальная демократия" и Словацкой национальной партии подписали соглашение о создании правительственной коалиции по итогам парламентских выборов.
Другие страны
16 октября 2023 г. 20:30
Три партии Словакии подписали соглашение о создании правительственной коалиции

Лидеры партий "Направление - социальная демократия", "Голос - социальная демократия" и Словацкой национальной партии подписали соглашение о создании правительственной коалиции по итогам парламентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Словацкое телевидение.

Премьером Словакии, как договорились партии-партнеры, станет представитель партии "Направление - социальная демократия", которую возглавляет экс-премьер республики Роберт Фицо. Спикером парламента должен стать представитель "Голоса - социальная демократия", во главе которой стоит экс-премьер республики Петер Пеллегрини. В новом кабмине "Направление - социальная демократия" получит пост премьера и шесть министерских портфелей, "Голос - социальная демократия" - семь постов министров. Словацкая национальная партия получит три министерских кресла.

Новая коалиция будет опираться в Национальном совете (парламенте) на поддержку 79 из 150 депутатов.

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