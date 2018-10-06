Три палестинца погибли в ходе акции протеста на границе сектора Газа и Израиля

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Три палестинца, включая 13-летнего подростка, погибли в ходе столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа, более 120 человек получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство Associated Press.

Кроме того, огнестрельные ранения получили не менее 126 палестинцев.

Всего на акцию протеста, перетекшую в ожесточенные столкновения, накануне вечером собралось 20 тыс. палестинцев, отмечают израильские военные. Они собрались в пяти различных точках вдоль границы, поджигали покрышки, бросали камни и самодельные взрывные устройства в солдат Армии обороны Израиля. В ответ военные применили слезоточивый газ и боевые патроны.

На акцию протеста они вышли после призывов палестинского военного движения ХАМАС.