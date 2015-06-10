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    ​Три министра и спикер Сейма Польши подали в отставку

    Чиновники ушли в отставку из-за скандала с прослушкой

    Баку. 10 Июня. REPORT.AZ/ Министры здравоохранения, спорта, госказны, а также спикер Сейма Польши Радослав Сикорский заявили об уходе в отставку.

    Как передает Report со ссылкой на Gazeta Polska, об этом сообщила премьер-министр Польши Ева Копач.

    "Сегодня на мой стол заявления об отставке подали Бартош Арлуковчич (министр здравоохранения), Анджей Бернат (министр спорта), Влодимеж Карпинский (министр госказны), - рассказала Копач. Она добавила, что о намерении уйти в отставку также объявил спикер сейма Радослав Сикорский.

    Кроме этого от своих должностей отказались несколько заместителей министров и глава группы советников премьера, бывший министр финансов республики Ян Ростовский.

    Отмечается, что министры ушли в отставку в связи со скандалом с прослушиванием разговоров чиновников.

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