Три ливанца ранены в результате взрыва израильского беспилотника в Бейруте

Три человека получили осколочные ранения во время взрыва израильского беспилотного летательного аппарата в небе над южной окраиной Бейрута.

Как передаёт Report со ссылкой на национальное агентство Al Watania, все трое были сотрудниками информационного центра шиитской партии "Хезболлах".

Представитель партии Мухаммед Афиф сообщил агентству, что израильский беспилотник был заминирован. "В результате взрыва нанесен значительный материальный урон помещениям центра", - сказал он.

В ночные часы на юге Бейрута были замечены два израильских беспилотника. Один из них упал и был обнаружен в районе Муаввад поблизости от информационного центра "Хезболлах". Другой взорвался в воздухе, его падение вызвало пожар в здании. Представитель "Хезболлах" заявил, что бойцы вооруженной милицией не сбивали беспилотников.