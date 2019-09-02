Три канадца сорвали джекпот национальной лотереи с выигрышем в $6,8 млн

Джекпот национальной лотереи "6 из 49" в размере 9 млн канадских долларов ($6,8 млн) поделят между собой сразу три жителя Канады.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

"Выпавшие номера - 2, 21, 22, 24, 48 и 49. Бонус-число - 23", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что один выигрышный билет был продан в провинции Онтарио, а еще два - в одном из центральных регионов Канады. Кроме того, был разыгран и один так называемый утешительный приз в размере одного миллиона канадских долларов (более $750 тысяч). Он достанется жителю Онтарио.