​Три организации признаны террористическими в Кыргызстане

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Три радикальные религиозные организации признаны террористическими в Кырзыстане. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, три организации — "Джабхат-ан-Нусра", "Катибат аль Имам аль Бухари" и "Жаннат Ошиклари" — признаны террористическими на территории Кыргызстана, деятельность их подразделений в республике запрещена.

По данным спецслужб Кыргызстана, эти организации были образованы в 2006 году в Ираке путем слияния 11 радикальных группировок во главе с местным подразделением "Аль-Каиды".

"Ошским городским судом рассмотрены и удовлетворены заявления Ошской областной прокуратуры о признании террористическими, экстремистскими и запрете их деятельности на территории Кыргызской Республики подразделений "Фронт-ан-Нусра" или "Джабхат-ан-Нусра", "Катибат аль Имам вль Бухари", "Жаннат Ошиклари", — сообщила пресс-служба генпрокуратуры.

В ходе судебного слушания было установлено, что данные экстремистские движения "занимаются вербовкой и переправкой рекрутеров граждан Кыргызской Республики в сирийско-иракскую зону для участия в составе террористических объединений, ведущих военные действия на территории Сирии и Ирака".