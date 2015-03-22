Три главаря исламистов убиты в боестолкновениях в Ливии

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/В результате столкновений в Ливии в субботу погибли три главаря местных исламистов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, один из наиболее влиятельных командиров контролирующего Триполи происламистского альянса "Рассвет Ливии" Салах аль-Барки был убит в результате налета ВВС, лояльных властям на востоке.

Удару подверглись окрестности ливийской столицы Бушиба между городами Эль-Азизия и Гарьян. Аль-Барки, настоящее имя которого Салех Омран аль-Барки, был активным сторонником так называемого политического ислама и поддерживал потерявший легитимность Всеобщий национальный конгресс (бывший временный парламент) и сформированное им правительство Омара аль-Хаси. В пятницу вечером он выступал по одному из местных каналов, призывая триполийцев не поддерживать армию страны, которая уже несколько дней ведет наступление вблизи главного города страны и готовится к его штурму.

Как заявил ранее начальник штаба ВВС бригадный генерал Сакр аль-Джеруши, боевая авиация бомбила в субботу единственный действующий столичный аэропорт Митига - военную базу, которая принимает и гражданские рейсы, а также используемый происламистскими силами лагерь рядом с другой воздушной гаванью вблизи Триполи. Кроме того, самолеты насели удары по аэропорту города Зуара (120 км от Триполи и 60 км от границы с Тунисом).