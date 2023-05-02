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Три четверти граждан США китайского происхождения сталкивались с дискриминацией

Три четверти граждан США китайского происхождения сталкивались с дискриминацией Три четверти граждан США китайского происхождения сталкивались с дискриминацией в течение последнего года.
Другие страны
2 мая 2023 г. 07:16
Три четверти граждан США китайского происхождения сталкивались с дискриминацией

Три четверти граждан США китайского происхождения сталкивались с дискриминацией в течение последнего года.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios, ознакомившийся с исследованием Колумбийского университета и "Комитета ста", некоммерческой организации, состоящей из известных китайцев, имеющих американское гражданство.

"Примерно три из четырех американцев китайского происхождения признаются, что сталкивались с расовой дискриминацией за последние 12 месяцев, а двое из трех чувствуют, что должны быть особенно бдительными из-за преступлений на почве ненависти", - поясняет издание.

Кроме того, почти 50% участников исследования считают, что к ним относятся с меньшим уважением, чем к другим жителям Соединенных Штатов. Более 25% заявили, что сталкивались с такими проявлениями "предвзятости и ненависти, как угрозы физической расправы, нападения, вандализм, порча имущества и расовые оскорбления".

Axios напоминает, что случаи конфликтов на расовой почве в отношении граждан США азиатского происхождения резко выросли в период пандемии коронавируса. Однако, связывать расовую ненависть с COVID-19 ошибочно, считает портал, поскольку даже три года спустя дискриминация продолжается.

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