Три человека в Бразилии погибли в ДТП со школьным автобусом

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Автобус с аргентинскими школьниками перевернулся в пятницу на юге Бразилии.

Как сообщила местная полиция, в результате инцидента погибли три человека, еще 15 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

По данным, всего в автобусе, вмещающем 62 пассажира, находились 67 человек. Жертвами ДТП стали две школьницы и одна из сопровождающих. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя, уснувшего за рулем. Он был задержан по обвинению в причинении смерти по неосторожности.

Автобус следовал из города Посадас (провинция Мисьонес) на юго-востоке Аргентины в бразильский курортный город Камбориу, где ученики нескольких школ собирались отметить свой выпускной.

В связи с трагедией в Мисьонес объявлен трехдневный траур.