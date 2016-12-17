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    Три человека в Бразилии погибли в ДТП со школьным автобусом

    В результате инцидента погибли три человека, еще 15 пострадали

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Автобус с аргентинскими школьниками перевернулся в пятницу на юге Бразилии. 

    Как сообщила местная полиция, в результате инцидента погибли три человека, еще 15 пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

    По данным, всего в автобусе, вмещающем 62 пассажира, находились 67 человек. Жертвами ДТП стали две школьницы и одна из сопровождающих. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

    По предварительным данным, авария произошла по вине водителя, уснувшего за рулем. Он был задержан по обвинению в причинении смерти по неосторожности.

    Автобус следовал из города Посадас (провинция Мисьонес) на юго-востоке Аргентины в бразильский курортный город Камбориу, где ученики нескольких школ собирались отметить свой выпускной. 

    В связи с трагедией в Мисьонес объявлен трехдневный траур.

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