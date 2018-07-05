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    Три человека убиты в результате стрельбы в Калифорнии

    Двое неизвестных открыли огонь по жилому дому, в котором отмечали День независимости

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Три человека погибли и еще трое получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в доме, расположенном в районе Уэстлейк округа Лос-Анджелес (штат Калифорния).

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил местный филиал телеканала CBS.

    По его данным, инцидент произошел в ночь со среды на четверг. Телеканал отмечает, что по меньшей мере двое вооруженных людей прибыли к дому, жители которого отмечали День независимости, и открыли огонь. После этого злоумышленники скрылись. Сообщается, что стрельбе, вероятно, предшествовала словесная перепалка.

    На месте происшествия полиция обнаружила тела мужчины и женщины. Четыре человека были доставлены в больницу, один из них скончался. Состояние двух пострадавших оценивается как критическое.

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