Три человека убиты в ходе столкновений в индийском штате Манипур

Три человека были убиты в ходе новых столкновений в индийском штате Манипур.

Три человека были убиты в ходе новых столкновений в индийском штате Манипур.

Как передает Report со ссылкой на Hindu, об этом сообщает полиция.

"Три человека, в том числе отец и сын, были убиты боевиками в районе Бишнупур в Манипуре поздно ночью 4 августа. Все трое были застрелены, пока спали, а затем изрезаны мечами", - сообщили в полиции.

Столкновения начались в ряде мест Манипура в начале мая на фоне требования народа мейтей получить в Индии статус зарегистрированного племени, что вызвало протест у представителей народности куки. В знак протеста они провели "Марш племенной солидарности", во время которого и вспыхнули беспорядки.