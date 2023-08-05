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Три человека убиты в ходе столкновений в индийском штате Манипур

Три человека убиты в ходе столкновений в индийском штате Манипур Три человека были убиты в ходе новых столкновений в индийском штате Манипур.
Другие страны
5 августа 2023 г. 15:47
Три человека убиты в ходе столкновений в индийском штате Манипур

Три человека были убиты в ходе новых столкновений в индийском штате Манипур.

Как передает Report со ссылкой на Hindu, об этом сообщает полиция.

"Три человека, в том числе отец и сын, были убиты боевиками в районе Бишнупур в Манипуре поздно ночью 4 августа. Все трое были застрелены, пока спали, а затем изрезаны мечами", - сообщили в полиции.

Столкновения начались в ряде мест Манипура в начале мая на фоне требования народа мейтей получить в Индии статус зарегистрированного племени, что вызвало протест у представителей народности куки. В знак протеста они провели "Марш племенной солидарности", во время которого и вспыхнули беспорядки.

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