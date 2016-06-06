​Три человека стали жертвами мощной бури на востоке Австралии

Баку. 6 Июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли в результате сильной бури, обрушившейся в минувшие выходные дни на восточное побережье Австралии.

Как передает Report, об этом сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс.

Согласно информации, в воскресенье в Сиднее и расположенном примерно в 70 км к югу от него городке Боурал утонули два человека, автомашины которых были унесены потоками воды. Еще один человек утонул неподалеку от столицы страны, Канберры.

"Во всех трех случаях погибшие были автомобилистами, их машины унесло потоками воды", - говорится в заявлении австралийской полиции. В настоящее время пропавшими без вести числятся три человека: один в Сиднее и двое на Тасмании.