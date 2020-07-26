Три человека ранены в результате стрельбы в ходе акции протеста в США

Три человека пострадали в результате стрельбы в ходе акции протеста в американском Луисвилле (штат Кентукки).
Как передает Report, об этом сообщает Courier Journal.
Отмечается, что демонстрация посвящена требованиям справедливости и правосудия в деле о гибели 26-летней темнокожей американки Бреонны Тейлор.
Инцидент со стрельбой произошел в городском парке.
Издание, ссылаясь на полицию, отмечает, что пострадавшие и участники происшествия являются членами радикального вооруженного формирования. Раненные доставлены в больницу.