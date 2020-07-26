Три человека ранены в результате стрельбы в ходе акции протеста в США

Три человека ранены в результате стрельбы в ходе акции протеста в США

Три человека пострадали в результате стрельбы в ходе акции протеста в американском Луисвилле (штат Кентукки).

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Три человека пострадали в результате стрельбы в ходе акции протеста в американском Луисвилле (штат Кентукки). Как передает Report, об этом сообщает Courier Journal. Отмечается, что демонстрация посвящена требованиям справедливости и правосудия в деле о гибели 26-летней темнокожей американки Бреонны Тейлор. Инцидент со стрельбой произошел в городском парке. Издание, ссылаясь на полицию, отмечает, что пострадавшие и участники происшествия являются членами радикального вооруженного формирования. Раненные доставлены в больницу. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook











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