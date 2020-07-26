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Три человека ранены в результате стрельбы в ходе акции протеста в США

Три человека ранены в результате стрельбы в ходе акции протеста в США Три человека пострадали в результате стрельбы в ходе акции протеста в американском Луисвилле (штат Кентукки).
Другие страны
26 июля 2020 г. 07:36
Три человека ранены в результате стрельбы в ходе акции протеста в США

Три человека пострадали в результате стрельбы в ходе акции протеста в американском Луисвилле (штат Кентукки).

Как передает Report, об этом сообщает Courier Journal.

Отмечается, что демонстрация посвящена требованиям справедливости и правосудия в деле о гибели 26-летней темнокожей американки Бреонны Тейлор.

Инцидент со стрельбой произошел в городском парке.

Издание, ссылаясь на полицию, отмечает, что пострадавшие и участники происшествия являются членами радикального вооруженного формирования. Раненные доставлены в больницу.

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