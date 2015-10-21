Три человека ранены при разгоне студенческих протестов в ЮАР

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Три студента университета южноафриканского города Порт-Элизабет в среду получили ранения после того, как полиция применила резиновые пули для разгона демонстраций студентов, выступающих против повышения платы за обучение, сообщает Report со ссылкой на агентство Рейтер.

Массовые студенческие протестные акции, вызванные повышением платы за обучение на 10,5% с целью компенсировать повышение цен и инфляцию, набрали силу в понедельник. Выразить свое несогласие с повышением платы вышли студенты четырех университетов, еще два учебных заведения планировали к ним присоединиться.

"Ранее утром полиция применила резиновые пули и использовала светошумовые гранаты после того, как студенты, протестующие у университета NMMU (Nelson Mandela Metropolitan University) стали кидать камни и заблокировали вход в университет", - заявил представитель полиции Маринда Миллс (Marinda Mills).

Правоохранительные органы не уточнили, чем были вызваны ранения студентов.

По данным агентства, демонстрации против повышения платы за обучение прошли в среду в нескольких студенческих кампусах по всей стране. По данным агентства ANA, несколько сотен студентов провели мирную демонстрацию около здания парламента страны в Кейптауне.