Три человека пострадали в результате поломки иллюминатора самолёта во время полёта - ВИДЕО

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Три человека получили травмы из-за того, что иллюминатор самолёта авиакомпании Air India отвалился от его корпуса в результате попадания в зону мощной турбулентности.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что инцидент произошёл вскоре после взлёта. По словам чиновников, лайнер продолжало трясти в течение 10-12 минут.

После того, как самолёт вышел из зоны турбулентности, пассажиры попытались прикрепить отвалившийся от корпуса лайнера иллюминатор обратно.

По данным телекомпании, в момент происшествия на борту находилось 240 пассажиров.

Уточняется, что самолёт выполнял перелёт из города Амритсар в Дели.

