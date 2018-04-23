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    Три человека пострадали в результате поломки иллюминатора самолёта во время полёта - ВИДЕО

    На борту лайнера находилось 240 пассажиров

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Три человека получили травмы из-за того, что иллюминатор самолёта авиакомпании Air India отвалился от его корпуса в результате попадания в зону мощной турбулентности.

    Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

    Отмечается, что инцидент произошёл вскоре после взлёта. По словам чиновников, лайнер продолжало трясти в течение 10-12 минут.

    После того, как самолёт вышел из зоны турбулентности, пассажиры попытались прикрепить отвалившийся от корпуса лайнера иллюминатор обратно.

    По данным телекомпании, в момент происшествия на борту находилось 240 пассажиров.

    Уточняется, что самолёт выполнял перелёт из города Амритсар в Дели.

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