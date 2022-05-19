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Три человека пострадали при взрыве в Мазари-Шарифе

Три человека пострадали при взрыве в Мазари-Шарифе Как минимум три человека пострадали в результате взрыва в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана.
Другие страны
19 мая 2022 г. 10:28
Три человека пострадали при взрыве в Мазари-Шарифе

Как минимум три человека пострадали в результате взрыва в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг афганское агентство Khaama Press, боевик подорвал управляемый им грузовик перед полицейским участком.

По данным представителя командования службы безопасности пришедшего к власти в Афганистане движения "Талибан" в провинции Балх, раненые доставлены в больницу.

Начато расследование. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

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