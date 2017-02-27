Три человека пострадали при взрыве в центре алжирского города Константина

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Бомба взорвалась в центре алжирского города Константина (северо-восток страны).

Как передает Report, об этом сообщает франкоязычный алжирский новостной портал TSA Algerie.

По данным портала, террорист-смертник попытался проникнуть внутрь полицейского участка, но стражи порядка помешали ему, открыв огонь. Тем не менее, террорист успел привести в действие пояс смертника.

В результате взрыва ранения получили три сотрудника полиции.