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    Три человека пострадали при взрыве в центре алжирского города Константина

    Взрыв произошел рядом с полицейским участком

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Бомба взорвалась в центре алжирского города Константина (северо-восток страны).

    Как передает Report, об этом сообщает франкоязычный алжирский новостной портал TSA Algerie.

    По данным портала, террорист-смертник попытался проникнуть внутрь полицейского участка, но стражи порядка помешали ему, открыв огонь. Тем не менее, террорист успел привести в действие пояс смертника.

    В результате взрыва ранения получили три сотрудника полиции.

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