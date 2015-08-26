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    Убийца американских тележурналистов покончил с собой - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

    Полиция перекрыла движение в районе ЧП

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Предполагаемый убийца двух журналистов телеканала WDBJ7 Вестер Ли Флэнаган покончил с собой, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

    Ранее губернатор штата Терри Маколифф сообщил, что стрелявший, предположительно, является бывшим сотрудником телекомпании Вестером Ли Флэнаганом. В полиции заявили, что убийцу удалось опознать благодаря включенной телекамере.

    "Это не терроризм. Это уголовное дело", - заявил губернатор.

    Ролик, предположительно, снятый на телефон во время убийства, был опубликован в интернете. По информации СМИ, снять видео мог сам преступник, однако в настоящее время его аккаунты в социальных сетях заблокированы.

    После происшествия полиция начала преследовать стрелявшего. В районе, где произошло происшествие, закрылись школы, а телекомпании усилили меры безопасности.

    В среду в американском штате Вирджиния во время прямого эфира были застрелены 24-летняя репортер Элисон Паркер и 27-летний оператор Адам Уард. Во время прямого эфира были слышны выстрелы, после которых репортер и женщина, с которой она беседовала, побежали.

    *** 18.28 

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В США журналист и фотограф телеканала WDBJ7 убиты в результате стрельбы, открытой неизвестным. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Инцидент произошел в торговом центре населенного пункта Монета (штат Вирджиния).

    Сообщается, что трагедия произошла в прямом эфире.

    Согласно предварительным данным, пострадал еще один человек.

    Полиция перекрыла движение в районе ЧП.

    Другие подробности инцидента не приводятся. 

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    В США не менее трех человек пострадали в результате стрельбы, открытой неизвестным в торговом центре населенного пункта Монета (штат Вирджиния). Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Полиция перекрыла движение в районе ЧП.

    Подробности инцидента не сообщаются.

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