Три человека пострадали при стрельбе в Манхэттене

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Три человека пострадали в результате стрельбы в Манхэттене в воскресенье.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает полиция Нью-Йорка.
Инцидент произошел в 16.40 по местному времени (01.40 по Баку). В результате стрельбы пострадали два человека. Третий мужчина, предположительно, был ранен непреднамеренно.
Пострадавшие были госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное.
На данный момент полиция не произвела задержаний, разыскиваются двое подозреваемых.
News DepartmentАвтор новости
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