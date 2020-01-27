Три человека пострадали при обстреле посольства США в Багдаде - ОБНОВЛЕНО - 2

По меньшей мере три человека получили ранения в результате ракетного обстрела 26 января американского посольства в иракской столице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом в понедельник сообщил иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака.

Пока не уточняется, гражданами какой страны являются пострадавшие.

***03:30

Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источники в органах безопасности.

По данным ТВ, "в настоящий момент вертолеты эвакуирует находящихся на территории посольства США людей".

Исполняющий обязанности премьер-министра Адель Абд аль-Махди в своем заявлении написал, что "распорядился найти и наказать виновных в обстреле американского посольства".

***01:08

Три реактивных снаряда упали вечером в воскресенье на территории посольства США в Багдаде, одна из них поразила ресторан дипмиссии,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник в службах безопасности.

Несколькими часами ранее телеканал "ас-Сумария" сообщал, что три реактивных снаряда упали близ "зеленой зоны" Багдада, в которой расположены правительственные учреждения и посольства.