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Три человека пострадали при драке с поножовщиной в центре Лондона

Три человека пострадали при драке с поножовщиной в центре Лондона В Лондоне полицейские арестовали трех человек после того, как на мужчину было совершено покушение у здания парламента.
Другие страны
24 ноября 2024 г. 20:29
Три человека пострадали при драке с поножовщиной в центре Лондона

В Лондоне полицейские арестовали трех человек после того, как на мужчину было совершено покушение у здания парламента.

Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Mail.

В полицию поступила информация о драке на Вестминстерском мосту. Позднее там был обнаружен мужчина с ножевым ранением. Пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии, "сейчас он борется за свою жизнь".

Полиция оцепила Вестминстерский мост после инцидента. Там также уточнили, что этот случай "не рассматривается как терроризм".

"Три человека были арестованы по подозрению в покушении на убийство, еще один — за драку", — говорится на сайте издания.

По данным полиции, двое из арестованных госпитализированы с легкими травмами лица.

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