Три человека пострадали на севере Японии из-за тайфуна, движение транспорта нарушено

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Три человека пострадали на северном японском острове Хоккайдо, к которому движется 23-й в этом году тайфун. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, рекомендации об эвакуации от местных властей получили уже свыше 6 тыс. жителей этой самой северной японской префектуры.

Между тем, по данным железнодорожного оператора JR Hokkaido, в общей сложности было отменено отправление уже свыше 170 поездов, включая 24 скоростных. А по информации, полученной от администрации аэропорта Синтитосэ, было отменено 126 авиарейса.

Также в связи с непогодой были отменены занятия в 105 начальных и средних школах разных городов региона.

В настоящее время тайфун движется со стороны Тихого океана по направлению к Хоккайдо. Порывы ветра в этом регионе страны уже достигают скорости 35,7 м в секунду. К завтрашнему утру ожидается выпадение 200 мм осадков.