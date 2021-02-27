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Три человека погибли в США при крушении одномоторного самолета

Три человека погибли в США при крушении одномоторного самолета По меньшей мере три человека погибли в результате падения одномоторного самолета в округе Холл штате Джорджия в США
Другие страны
27 февраля 2021 г. 09:46
Три человека погибли в США при крушении одномоторного самолета

По меньшей мере три человека погибли в результате падения одномоторного самолета в округе Холл штате Джорджия, США, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, инцидент произошел в пятницу вечером. Самолет вылетел из аэропорта города Гейнсвилл и направлялся в город Дейтона-Бич (штат Флорида). По данным следователей, самолет упал в овраг недалеко от пункта отправления.

Пожарные Гейнсвилла первыми прибыли на место происшествия и обнаружили тела трех погибших. Также из-за утечки топлива были эвакуированы жители дома, расположенного рядом с местом крушения.

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