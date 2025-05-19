Три человека погибли в результате схода оползня на юге Китая

Три человека погибли и один числится пропавшим без вести в результате схода вызванного ливнями оползня в одной из деревень города Гаочжоу провинции Гуандун на юге Китая.

Три человека погибли и один числится пропавшим без вести в результате схода вызванного ливнями оползня в одной из деревень города Гаочжоу провинции Гуандун на юге Китая.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

ЧП случилось примерно в 07:00 воскресенья в деревне Пинтоуган. Было повреждено одно трехэтажное здание, семеро человек оказались заблокированы. Благодаря усилиям спасателей, шесть человек были обнаружены и спасены. Несмотря на усилия медработников, трое из них скончались в больнице. Состояние остальных трех оценивается как стабильное.

Поисково-спасательные работы продолжаются.