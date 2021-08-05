Три человека погибли в результате крушения туристического самолета во Франции

Три человека погибли, один получил серьезные травмы при крушении туристического легкого самолета в департаменте Савойя на юго-востоке Франции.

Три человека погибли, один получил серьезные травмы при крушении туристического легкого самолета в департаменте Савойя на юго-востоке Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в префектуре Савойи.

На борту находились четыре человека. Пострадавший пассажир доставлен в больницу.

"Обстоятельства аварии в настоящее время неизвестны и будут определены в рамках судебного расследования", - говорится в заявлении префектуры Савойи.

Сообщается, что потерпевший крушение самолет принадлежал аэроклубу, базирующемуся в департаменте Атлантическая Луара.