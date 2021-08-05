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Три человека погибли в результате крушения туристического самолета во Франции

Три человека погибли в результате крушения туристического самолета во Франции Три человека погибли, один получил серьезные травмы при крушении туристического легкого самолета в департаменте Савойя на юго-востоке Франции.
Другие страны
5 августа 2021 г. 20:49
Три человека погибли в результате крушения туристического самолета во Франции

Три человека погибли, один получил серьезные травмы при крушении туристического легкого самолета в департаменте Савойя на юго-востоке Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в префектуре Савойи.

На борту находились четыре человека. Пострадавший пассажир доставлен в больницу.

"Обстоятельства аварии в настоящее время неизвестны и будут определены в рамках судебного расследования", - говорится в заявлении префектуры Савойи.

Сообщается, что потерпевший крушение самолет принадлежал аэроклубу, базирующемуся в департаменте Атлантическая Луара.

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