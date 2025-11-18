Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    Три человека погибли в результате крушения небольшого самолета в Японии

    Другие страны
    • 18 ноября, 2025
    • 17:41
    Три человека погибли в результате крушения небольшого самолета в Японии

    В префектуре Фукуока на юго-западе Японии потерпел крушение небольшой самолет, в результате чего погибли три человека.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK.

    "Около 10:45 утра по местному времени сотрудники пожарной охраны получили экстренный вызов. Примерно в 12:15 в горах недалеко от границы с префектурой Оита в результате поисков, проведенных полицией и пожарными, были обнаружены предметы, предположительно являющиеся обломками самолета, а также тела пассажиров", - сказано в сообщении.

    Самолет вылетел из аэропорта Сага приблизительно в 10:13 по местному времени. Он должен был прибыть в аэропорт Яо в Осаке в 12:43. Вскоре после взлета с борта был передан аварийный сигнал, после чего связь прервалась.

    Япония крушение самолета префектура Фукуока

    Последние новости

    18:09

    В октябре более 16 тыс. иностранцев обратились для регистрации в Азербайджане

    Внутренняя политика
    17:58

    Новое здание Центра управления заповедниками в Лахидже сдадут в эксплуатацию к концу года

    Туризм
    17:58

    Азербайджан и Малайзия обсудили вопросы сотрудничества в сфере ИКТ

    ИКТ
    17:56

    Хакан Фидан: Турция строит отношения с Азербайджаном на основе координации и солидарности

    В регионе
    17:43

    Азербайджан обсудил развитие трансграничных платежей на саммите в Алматы

    Финансы
    17:41

    Три человека погибли в результате крушения небольшого самолета в Японии

    Другие страны
    17:41
    Фото

    Азербайджан и Румыния подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере ИКТ

    ИКТ
    17:40

    Кабмин увеличил нормы затрат на прием иностранных делегаций и международные мероприятия

    Финансы
    17:31

    Мерсьер: Финансовая поддержка ПА будет напрямую связана с реформами

    Другие страны
    Лента новостей