Три человека погибли в результате крушения небольшого самолета в Японии

В префектуре Фукуока на юго-западе Японии потерпел крушение небольшой самолет, в результате чего погибли три человека.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK.

"Около 10:45 утра по местному времени сотрудники пожарной охраны получили экстренный вызов. Примерно в 12:15 в горах недалеко от границы с префектурой Оита в результате поисков, проведенных полицией и пожарными, были обнаружены предметы, предположительно являющиеся обломками самолета, а также тела пассажиров", - сказано в сообщении.

Самолет вылетел из аэропорта Сага приблизительно в 10:13 по местному времени. Он должен был прибыть в аэропорт Яо в Осаке в 12:43. Вскоре после взлета с борта был передан аварийный сигнал, после чего связь прервалась.