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    ​Три человека погибли в результате взрыва в пекарне в Индии

    Пекарня, где произошел инцидент, расположена в восточной части индийской столицы

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ По крайней мере три человека погибли, двое пострадали в результате взрыва, прогремевшего в пекарне в Нью-Дели, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    По его данным, пекарня, где произошел инцидент, расположена в восточной части индийской столицы. Жертвами взрыва стали сотрудники пекарни, о пострадавших среди посетителей не сообщается.

    Вскоре после происшествия на место прибыла бригада пожарных. Пострадавшие госпитализированы. По факту взрыва начато расследование.

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