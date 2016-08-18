​Три человека погибли в результате взрыва в пекарне в Индии

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ По крайней мере три человека погибли, двое пострадали в результате взрыва, прогремевшего в пекарне в Нью-Дели, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, пекарня, где произошел инцидент, расположена в восточной части индийской столицы. Жертвами взрыва стали сотрудники пекарни, о пострадавших среди посетителей не сообщается.

Вскоре после происшествия на место прибыла бригада пожарных. Пострадавшие госпитализированы. По факту взрыва начато расследование.