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    Три человека погибли в результате пожара в подмосковном Клину

    В результате пожара пострадали четыре человека, трое из них позднее скончались в больнице© Courtesy İmage

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Три человека погибли в результате пожара в кафе в подмосковном Клину.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

    "На улице Карла Маркса, 87 в кафе "Сапожок" в городе Клин произошел пожар, в результате которого три человека погибли", - сказал собеседник агентства.

    В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области ТАСС подтвердили факт пожара.

    В результате пожара пострадали четыре человека, трое из них позднее скончались в больнице. Для тушения пожара привлекалось 10 единиц техники, 34 человека личного состава.

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