Три человека погибли в результате падения самолета в Перу

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Три человека погибли в Перу в результате крушения двухмоторного самолета, которое произошло на территории северного департамента Кахамарка, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Самолет Cessna 207 рухнул в провинции Сан-Мигель.

Лайнер, принадлежащий местной авиакомпании Air Majoro, осуществлял рейс из города Наска на южном побережье в город Пукальпа на востоке страны. Во время полета самолет отклонился от курса, связь с его экипажем прервалась. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за неблагоприятных погодных условий.