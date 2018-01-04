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    Три человека погибли в результате обрушившегося на Европу шторма Элеонора

    Удар стихии повредил здания в целом ряде стран Европы

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли из-за шторма «Элеонора», который обрушился на несколько европейских стран.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, один человек погиб во французских Альпах, ещё два скончались из-за того, что были сметены огромной волной на побережье Страны Басков в Испании.

    Отмечается, что удар стихии повредил здания в целом ряде стран Европы. В некоторых из них без электричества остались тысячи домов.

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