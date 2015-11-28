Три человека погибли в результате нападения на базу миротворцев в Мали

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Три человека погибли и 14 пострадали в результате обстрела базы миротворцев Международной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) в городе Кидаль на северо-востоке страны, сообщает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Наша база в Кидале была атакована этим утром террористами. Они использовали ракеты, в результате чего погибли два миротворца ООН из Гвинеи и гражданское лицо, работающее на миссию по контракту", - сообщил один из представителей миссии. По словам другого источника из ООН, в результате нападения пострадали 14 человек.

По данным агентства Синьхуа, в результате обстрела пострадали более 20 человек. Состояние некоторых из пострадавших оценивается как критическое.