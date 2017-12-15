Три человека погибли в результате крушения самолёта в Германии

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В результате крушения частного самолёта Cessna 510 в округе Равенсбург в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг погибли три человека.

Как передает Report, об этом сообщает Berliner Zeitung.

Отмечается, что он разбился в лесном массиве, когда направлялся из Франкфурта-на-Майне в город Фридрихсхафен.

По имеющейся информации, на месте происшествия работают полицейские и кинологи с собаками. В районе крушения, предположительно, был найден парашют на земле.