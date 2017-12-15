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    Три человека погибли в результате крушения самолёта в Германии

    Он разбился в лесном массиве

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В результате крушения частного самолёта Cessna 510 в округе Равенсбург в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг погибли три человека.

    Как передает Report, об этом сообщает Berliner Zeitung.

    Отмечается, что он разбился в лесном массиве, когда направлялся из Франкфурта-на-Майне в город Фридрихсхафен.

    По имеющейся информации, на месте происшествия работают полицейские и кинологи с собаками. В районе крушения, предположительно, был найден парашют на земле.

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